SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:44
05:00
01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
01:11
00:19
04:37
01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
01:05
01:35
05:30
01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13
01:15
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 19.04.2021 | 08:38
02:48
03:01
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 19.04.2021 | 08:37
01:42
00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39
02:27
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 19.04.2021 | 08:23
00:40
Son dakika haberleri... İstanbul'da Afrika'dan gelen tozla beraber çamur şeklindeki yağmur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan canlı yayında; çamurlu yağmur yağışı ve İstanbul hava durumu açıklaması...