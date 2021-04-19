Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...

SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...

SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...
19.04.2021 | 10:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 04:44
SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar... 19.04.2021 | 10:40
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 05:00
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 19.04.2021 | 10:17
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 01:11
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:01
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 00:19
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 19.04.2021 | 09:40
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 04:37
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 19.04.2021 | 09:24
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 01:05
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 19.04.2021 | 08:38
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 01:35
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 19.04.2021 | 09:01
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 05:30
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 19.04.2021 | 09:01
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 01:15
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 19.04.2021 | 08:38
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 02:48
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 19.04.2021 | 08:38
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 03:01
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 19.04.2021 | 08:37
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 01:42
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 19.04.2021 | 08:39
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 02:27
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 19.04.2021 | 08:23
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 00:40
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 19.04.2021 | 07:19
TRT EBA TV canlı ders yayınları 19 Nisan 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV canlı ders yayınları (19 Nisan 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 19.04.2021 | 07:02

Son dakika haberleri... İstanbul'da Afrika'dan gelen tozla beraber çamur şeklindeki yağmur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan canlı yayında; çamurlu yağmur yağışı ve İstanbul hava durumu açıklaması...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA