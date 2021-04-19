SON DAKİKA: İstanbul'da çamur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi'nden canlı yayında flaş açıklamalar...

Son dakika haberleri... İstanbul'da Afrika'dan gelen tozla beraber çamur şeklindeki yağmur yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan canlı yayında; çamurlu yağmur yağışı ve İstanbul hava durumu açıklaması...