SON DAKİKA: İstanbul'da kaybolduktan bir gün sonra bulunan Nazar'dan canlı yayında 'Kore' açıklaması!

Son dakika haberleri... İstanbul'da iki arkadaşı ile beraber ortadan kaybolduktan sonra bulunan Nazar, babası ile beraber canlı yayında yaşadıklarını anlattı ve 'Kore' iddialarına açıklık getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu 3 kız bulundu: Nazar Memiş A Haber'e konuştu: Müge Anlı'ya da…

Türkiye'nin konuştuğu kayıp kızlara dün akşam ulaşıldı. O isimlerden 11 yaşındaki Nazar Memiş, A Haber'e açıklama yaptı. "Kendi aramızda 'Kesin haber olduk. Müge Anlı'ya da çıkarız' dedik" ifadelerini kullanan küçük kız, şunları söyledi;