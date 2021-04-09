SON DAKİKA: İstanbul'da Sedat Peker operasyonunda polis aramasının görüntüleri ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri... İstanbul'da Sedat Peker operasyonunda yapılan polis aramasının görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya girerek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı. Arama yaklaşık 10 saat sürdü. Polisler villadan saat 15.30'da ayrıldı.