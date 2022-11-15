SON DAKİKA: İstiklal saldırısının amacı neydi? Sınır ötesine harekat olur mu? İşte merak edilen soruların cevapları | Video

Son dakika haberi: Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı kanlı terör saldırısının 23 yaşındaki Suriyeli terörist Ahlam Albashir yakalanmıştı. Yakalanmasının ardından ifadeleriyle birlikte kanlı eyleme ilişkin çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bunlardan biri de özellikle eylemin rotası oldu. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.