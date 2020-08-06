Video Yaşam Son Dakika: İzmir Çeşme'de dövüldüğünü iddia eden Top Model Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'den flaş açıklama | Video

Son Dakika: İzmir Çeşme'de dövüldüğünü iddia eden Top Model Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'den flaş açıklama | Video

Son Dakika: İzmir Çeşme'de dövüldüğünü iddia eden Top Model Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'den flaş açıklama | Video
06.08.2020 | 10:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındı | Video 01:25
Bursa'da sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındı | Video 06.08.2020 | 10:49
Son Dakika Haberi: Ankara'da yamyam koca dehşeti! Karısının parmağını ısırarak kopartıp... | Video 00:50
Son Dakika Haberi: Ankara'da yamyam koca dehşeti! Karısının parmağını ısırarak kopartıp... | Video 06.08.2020 | 11:00
Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı | Video 01:21
Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı | Video 06.08.2020 | 11:04
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’den 'apaçi dansı' | Video 00:19
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’den 'apaçi dansı' | Video 06.08.2020 | 10:32
Son Dakika: 4 yaşındaki Miraç'ın kaybolması ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı! | Video 01:08
Son Dakika: 4 yaşındaki Miraç'ın kaybolması ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı! | Video 06.08.2020 | 10:28
Son Dakika: İzmir Çeşme'de dövüldüğünü iddia eden Top Model Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'den flaş açıklama | Video 08:12
Son Dakika: İzmir Çeşme'de dövüldüğünü iddia eden Top Model Daria Kyryliuk ve sevgilisi Baran Güneş'den flaş açıklama | Video 06.08.2020 | 10:05
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:20
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 06.08.2020 | 09:58
Samsun'da gündüz vakti parkta alkol alan şahıslar ortalığı birbirine kattı | Video 02:59
Samsun'da gündüz vakti parkta alkol alan şahıslar ortalığı birbirine kattı | Video 06.08.2020 | 09:16
Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video 01:18
Kütahya'da kedinin ağzındaki şaşırtan yaratık nesli tükenmekte olan hayvan çıktı | Video 06.08.2020 | 09:16
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı | Video 04:05
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı | Video 06.08.2020 | 08:09
Bursa'da polisin maske sorduğu gençten şaşırtan cevap | Video 02:06
Bursa'da polisin maske sorduğu gençten şaşırtan cevap | Video 06.08.2020 | 08:09
Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video 01:00
Adana'da 4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü | Video 06.08.2020 | 08:09
İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu | Video 02:22
İzmir Çeşme'de dayak yediğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu | Video 06.08.2020 | 08:08
Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:27
Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.08.2020 | 01:28
Eski heybede bulduğu tohumları ekti, gözlerine inanamadı | Video 02:42
Eski heybede bulduğu tohumları ekti, gözlerine inanamadı | Video 05.08.2020 | 18:34
Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti | Video 01:37
Yaşlı kadının yaptığı hareket gönülleri fethetti | Video 05.08.2020 | 18:34
Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video 00:20
Asker uğurlama gecesinde koronaya aldırış etmeden halay çektiler | Video 05.08.2020 | 18:20
Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video 01:39
Son Dakika Haberi: Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek olayında flaş gelişme! 6 kişi sır perdesini... | Video 05.08.2020 | 15:41
Ankara'da karısını öldüren koca karısının patronunu da ağır yaraladı | Video 05:52
Ankara'da karısını öldüren koca karısının patronunu da ağır yaraladı | Video 05.08.2020 | 15:25
İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 01:44
İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 05.08.2020 | 14:14

Son dakika haberi... İzmir Çeşme'de bir mekanda çalışanalr tarafından darp edildiğini iddia eden ünlü Top Model Top Model Daria Kyryliuk sevgilisi Baran Güneş, İstanbul'da Savcılık'ta ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile erkek arkadaşı Baran Güneş, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. SEGBİS'le bağlanarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade veren Kyryliuk ve Güneş güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.


6 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİLER
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da bulunan Daria Kyryliuk ve Baran Güneş'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı yazdı. Kyryliuk ve Güneş dün öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, Çeşme'deki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren Kyryliuk'un beyanlarının alınması yaklaşık 4 saat sürerken, Güneş'in ifadesinin alınması da yaklaşık 2 saat sürdü.


Kyryliuk ve Güneş suçlamaları kabul etmezken, Momo Beach Clup'te çalışan güvenlik görevlilerinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek teşhis edebildikleri kişilerden şikayetçi oldu.


BİR DAHA MODELLİK YAPAMAYACAĞIM ZANNETTİM
İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek "Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi.


Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, "Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim" ifadesini kullandı.


Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, ?Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.


TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
Daria Kyryliuk, "İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.


BU OLAY TÜRKİYE'Yİ OLDUĞU GİBİ GÖSTERMİYOR
Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş ise "İnanmak çok zor ama Momo Beach durmadan hikayesini değiştiriyor. Her haberlere baktığımızda başka bir oyun oynamaya çalışıyorlar ama fark ettiler ki birer birer her dedikleri çöküyor. Bence Türk milleti kendi görecek doğruyu. Benim kız arkadaşım Türkiye'de yaşayacak ve Türkiye'yi çok seviyor. Çeşme'de olan çok alakasız bir olay ve Türkiye'yi hiç olduğu gibi göstermiyor. Biz turizmin hala kalkınması için gereken her şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye mahsus bir olay da değil, başka yerlerde de olmuştur ama bu kadar ortaya çıkmamıştır. Kesinlikle Türkiye'yi doğru göstermedi bu olay. İnşallah hanımefendinin dediği gibi Momo Beach olayı olduğu gibi gösterir. Der ki sorumluluğumuz neyse alıyoruz, cezayı çeken çeksin. Bizi ilgilendirmez desin" diye konuştu.


O GÖRÜNTÜLERİ REDDETTİ
Güneş'in güvenlik kamerası görüntülerinde Kyryliuk'un kendisine bağırdığı ve saldırdığı iddiası sorusuna da "O videoyu ben izledim, o video evden çekilmiş. Bunlar eve gidip her videoyu satın almışlar. Bunun tehdit mesajı bana geldi zaten. Arkadaşlarım araçlığıyla bunu satmak için bana geldiler. Bunları satın almış, birer birer medyaya veriyor. Bunların hepsi evden çekilmiş. Hanımefendi panik atak geçirirken herkes onla konuşmak istedi ama o kimseyle konuşmak istemedi çünkü panik atak geçiriyordu. Bir bahçeden başka bir bahçeye girdi, korkudan ölüyordu çünkü daha önce yumruk yememiş. Momo elindeki bütün silah zannettikleriyle Türk halkını böyle manipüle ediyor. Ben merak ediyorum, gerçek ortaya çıkınca ne yapacaklar. Daha nereye saklanabilirler, ben onu merak ediyorum" şeklinde cevap verdi.


SORUŞTURMA SONRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR
Kyryliuk ve Güneş'in avukatı Hüseyim Sami Oyman ise "Biz inanıyoruz ki soruşturma sonrasında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin ifade ettiği gibi insanların sorumluluklarını kabul etmeleri hukuk adına, adalet adına ideal olandır" dedi. Ukraynalı model Daira Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA