SON DAKİKA: İzmir ve Ege'de için 8 büyüklüğünde deprem ve volkanik hareketlilik açıklaması!

Son dakika haberleri... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Datça'da gerçekleşen deprem fırtınasıyla ilgili, bölgede hem fay hem de volkanik hareketliliğin bulunduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 00.54'te, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesinin 32 kilometre açığında ve yerin 7.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Datça'da hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı. Bu depremden sonra aynı bölgede saat 13.12'ye kadar en büyüğü 4.3, en küçüğü ise 1.2 olan 21 sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntılardan saat 08.04'te ve yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4.3 büyüklüğündeki deprem dikkati çekti.



DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem fırtınasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu an bölgede 20'nin üzerinde deprem oldu. Deprem yoğunluğunun yaşandığı yerin kuzeyinde küçük bir volkan var. Bunlar, aktif volkanlar düzeyinde değerlendiriliyor. Ayrıca Datça Yarımadası ile Gökova Körfezi'nin bulunduğu yerlerde de diri faylar var. Depremlerin bulunduğu bölgede Kuzey ve Güney uzanımlı normal fay niteliğindeki faylar da var" dedi.



Depremin faylardan mı yoksa volkanik hareketlilikten mi gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini belirten Sözbilir, bu durumun yapılacak izleme sonrası tespit edileceğini kaydetti. Bölgedeki hareketliliğin Türkiye kıyılarında nereleri etkileyeceğini de belirten Sözbilir, "Bu fayların daha büyük bir deprem üretmesi durumunda özellikle Datça Yarımadası ve Gökova Körfezi gibi Bodrum kısımların etkilenebilir" dedi.



En kötü senaryoyu da değerlendiren Sözbilir, "Denizdeki faylar 6.8 ila 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. En güneydeki fay 8'e varan nerede deprem dediğimiz deprem üretme potansiyeline sahip. Şuanki depremlerde herhangi bir mal ve Can kaybına yol açacak depremde değil" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki depremleri 1400'lü yıllarda en son lav püskürttüğünü de kaybetti.

