Video Yaşam Kayseri'de 4,9'luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü'nden açıklama
Kayseri'de 4,9'luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü'nden açıklama

Kayseri'de 4,9'luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü'nden açıklama

18.01.2022 | 08:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de 4,9’luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü’nden açıklama 01:24
Kayseri'de 4,9'luk deprem! Deprem sonrası AFAD İl Müdürü'nden açıklama 18.01.2022 | 08:46
Adıyaman’da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti! | Video 03:21
Adıyaman'da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti! | Video 17.01.2022 | 22:10
Adıyaman’da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 02:56
Adıyaman'da kadın cinayeti... Boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 17.01.2022 | 20:31
İran’da sel tehdidine karşı 3 köy boşaltıldı | Video 02:07
İran'da sel tehdidine karşı 3 köy boşaltıldı | Video 17.01.2022 | 20:23
Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti! | Video 29:13
Esra Erol’a katılan İsmail Bey iki bebeğinin de annesi tarafından öldürüleceğini iddia etti! | Video 17.01.2022 | 17:45
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 05:18
Kafasına siyah poşet taktı, simitçinin ekmek teknesini çaldı | Video 17.01.2022 | 16:56
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 01:00
Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 16:50
Arnavutköy’de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 01:10
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada | Video 17.01.2022 | 16:50
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 06:18
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı | Video 17.01.2022 | 16:56
İstanbul Güngören’de motosiklet çalan şüpheliler kamerada 01:21
İstanbul Güngören'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada 17.01.2022 | 16:52
Hatay Kırıkhan’da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 00:47
Hatay Kırıkhan'da evlerden eşya çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı 17.01.2022 | 15:41
Bağcılar’da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 00:10
Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video 17.01.2022 | 09:52
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 01:48
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video 17.01.2022 | 15:55
Konyasporlu taraftarlardan Futbolcu Ahmet Çalık’ın mezarına duygulandıran ziyaret 00:37
Konyasporlu taraftarlardan Futbolcu Ahmet Çalık'ın mezarına duygulandıran ziyaret 17.01.2022 | 16:03
Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 01:00
Şanlıurfa’da hafriyat kamyonu alev alev yandı | Video 17.01.2022 | 15:53
İzmir’de bit pazarında yangın paniği | Video 01:44
İzmir'de bit pazarında yangın paniği | Video 17.01.2022 | 15:01
Yüksekova’da evler kara gömüldü | Video 03:03
Yüksekova'da evler kara gömüldü | Video 17.01.2022 | 15:13
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 03:54
Tarihi konak alevlere teslim oldu | Video 17.01.2022 | 15:12
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 02:42
Eğlence mekanlarında satışa sunulacaktı: İzmir polisi ele geçirdi | Video 17.01.2022 | 15:13
Avcılar’da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu | Video 03:31
Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu | Video 17.01.2022 | 15:13

Son dakika haberleri... Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, ilçedeki evlerde çeşitli büyüklüklerde çatlaklar olduğunu belirterek Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gelerek, hasar tespitinde bulunacak. Şu anda sahada AFAD'ımıza ait 4 ekip, yine AFAD Başkanlığımız tarafından görevlendirilen Nevşehir, Aksaray ve Ankara'dan 4 ekip, Kayseri'mize gelmiş durumdadır. Yine itfaiye ve jandarma ekipleri sahadalar. Şu ana kadar ölü ve yaralımız bulunmamaktadır. Çalışmalarımıza sabah devam edeceğiz dedi.


Bünyan Devlet Hastanesi'ne iki kişinin panik yaşadığı için kaldırıldığını belirten Atsız, durumlarının iyi olduğunu ve olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA