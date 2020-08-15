Son Dakika | Keyfi olarak uyutulan köpeklerden dolayı Çankaya Belediyesi'ne hayvanseverlerden tepki | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
00:54
02:11
Son Dakika Haberi: Kaçak deterjan imalathanesine baskın! | Video 15.08.2020 | 12:11
01:13
03:34
02:23
Son Dakika: 17 yaşındaki Duygu neden öldü? | Video 15.08.2020 | 09:43
00:42
Son Dakika | Turistin cep telefonunu böyle kaçırdı | Video 15.08.2020 | 10:15
01:06
02:55
Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı | Video 14.08.2020 | 22:20
01:59
01:04
Kırmızı ışıkta geçti otomobil ve motosiklete çarptı: 3 yaralı | Video 14.08.2020 | 18:40
01:58
Sokak ortasında tekme-tokat kavga kamerada | Video 14.08.2020 | 18:40
03:10
Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video 14.08.2020 | 15:47
01:44
Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 14.08.2020 | 13:00
06:58
00:32
02:19
00:25
Denizli'de meradan çalınan buzağı otomobilin bagajından çıktı | Video 14.08.2020 | 11:45
01:38
İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video 14.08.2020 | 11:44
01:32
Düğününü iptal eden parasını geri alacak | Video 14.08.2020 | 11:25
Son Dakika Haberi... Uyuşmuş ve kasılan köpeklerin can çekiştiği bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, olayın sorumlularına büyük tepki gösterdi. Korkunç görüntüleri çeken ve yaşadığı dehşeti anlatan bir vatandaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in emriyle belediye personelinin köpekleri vurarak keyfi olarak uyuttuğunu söyledi. İşte, o anlara ait rahatsız edici görüntüler...