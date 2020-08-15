Son Dakika | Keyfi olarak uyutulan köpeklerden dolayı Çankaya Belediyesi'ne hayvanseverlerden tepki | Video

Son Dakika Haberi... Uyuşmuş ve kasılan köpeklerin can çekiştiği bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, olayın sorumlularına büyük tepki gösterdi. Korkunç görüntüleri çeken ve yaşadığı dehşeti anlatan bir vatandaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in emriyle belediye personelinin köpekleri vurarak keyfi olarak uyuttuğunu söyledi. İşte, o anlara ait rahatsız edici görüntüler...