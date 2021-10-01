SON DAKİKA: Kilis'te feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Kilis'te TIR ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.