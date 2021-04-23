SON DAKİKA: Müge Anlı'daki aşk tuzağı - sahte gelin olayında torunundan anneanneye çok ağır suçlama!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında; sahte gelin olayından dakika haberleri! Müge Anlı canlı yayınında; Torunundan anneanneye çok ağır suçlama. Eşini savunan dede, görgü tanığı için ne diyecek? Anneanneye yönelik suçlamalar bitmiyor. Torununu evlilik vaadiyle dolandırdı mı? Sahte gelin mağdurlarına yenileri ekleniyor...