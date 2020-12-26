Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da yaşanan arazi kavgasında 5 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa- Bozova yolunda Remzi mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı.



Kavga, Şanlıurfa Adıyaman karayolu Remzi köyü yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Çimento fabrikasının yakınlarında karayolunda aralarında daha önce husumet bulunan Avcı ve Polat akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Şanlıurfa-Bozova kara yolunda devam eden silahlı kavgada Elif, Mustafa ve Ömer Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Polat ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulansa ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar olay yerinde giden 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Halil Polat ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavganın yaşandığı bölgeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin gitti. Polis hastane ve adlı tıp kurumundu geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.