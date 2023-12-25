Video Yaşam Sosyal medyada başlayan 13 bin kilometrelik aşk engel tanımadı | Video
Sosyal medyada başlayan 13 bin kilometrelik aşk engel tanımadı | Video

Sosyal medyada başlayan 13 bin kilometrelik aşk engel tanımadı | Video

25.12.2023 | 09:32

Hatay’da yaşayan bedensel engelli Ahmet Hekimoğlu, sosyal medyadan tanışarak aşık olduğu Endonezyalı Suhartini’yle Reyhanlı ilçesinde yapılan düğünle dünya evine girdi.

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ahmet Hekimoğlu, çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısını hareket ettiremez hale geldi. Tekerlekli sandalyeyle gündelik yaşamını sürdürmeye başlayan Hekimoğlu'nun hayatı uzun yıllar sonra yaklaşık 13 bin kilometre uzakta yaşayan 25 yaşındaki Endonezyalı Suhartini Lestari'yle tanışmasıyla değişti. İnstagram isimli uygulama üzerinden tanıştığı genç kadına aşık olan Hekimoğlu, 9 aylık sürecin ardından Hatay'dan yola çıkarak aşkının peşinden Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan Selatan Selayar kentine gitti. Aşkının peşinden binlerce kilometre aşan Hekimoğlu, burada Suhartini'yle yüz yüze görüştü ve ailesiyle tanıştı. Hekimığlu ve Suhartini Endonezya'da yapılan nikahla dünya evine girdi. Genç çiftin Türkiye'deki düğünüyse Reyhanlı ilçesinde bölge adet ve örfüne uygun olarak yapıldı. Endonezyalı gelin Suhartini, metrelerce uzunluğundaki halay içerisine girerek davul, zurna ve zılgıt eşliğinde halay çekti. Düğüne katılanların ve genç çiftin doyasıya eğlendiği düğünde, Ahmet ve Suhartini çiftinin engel tanımayan aşklarıyla yaptıkları ilk dans duygulandırdı.

AŞKININ PEŞİNDEN TEK BAŞINA 13 BİN KİLOMETRE YOL GİTTİ
Sosyal medya üzerinden gerçekleşen tanışmayla birlikte 9 ay sonra tek başına Endonezya'ya gittiğini ve eşiyle İngilizce konuşarak anlaştıklarını dile getiren Ahmet Hekimoğlu, "İnstagram da tanıştık 8-9 ay birlikte konuşup anlaştık. İkimizde bir birimize karşı dürüst olduk ve bu dürüstlük sonucunda bir birimize olan hislerimiz büyüdü, bende çıktım gittim Endonezya'ya ve aldım geldim. Türkiye'yi çok beğendi. Ailemi çok beğendi, biraz kültürümüz aynı. Eşim 25, ben 29 yaşındayım. Yaklaşık 13 bin kilometre gittim; İstanbul'dan Jakarta 12 saat sürdü. Jakarta, Makasa oradan da Mira oradan da Salaya ve oradan da evine vardım. 11 saatte orada yolculuk yaptım. İngilizce anlaşıyoruz. Çok mutluyum" dedi.

"HERKES ÇOK NAZİK, TÜRKİYE ÇOK GÜZEL"
Gelin Suhartini Lestari, Türkiye'yi ve insanları samimiyetini çok sevdiğini belirterek "Çok mutluyum, bütün insanlar çok sıcak kanlı yardımsever. Bu yüzden dolayı her zaman Türkiye'ye karşı ilgim vardı. Herkes çok nazik, Türkiye çok güzel. Ailem gelmedi, birazdan ailemle görüntülü konuşacağız" ifadelerini kullandı. Damadın babası Mustafa Hekimoğlu, "Bu gün mutlu günümüz. Endonezya'dan buraya gelin getirdik. İnşallah herkes mutlu olur" şeklinde konuştu.

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