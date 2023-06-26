Video Yaşam Spor salonunda taciz! Küçük kızın uygunsuz videolarını çekti, elle taciz etti! İşyerini basıp dövdüler | Video
Spor salonunda taciz! Küçük kızın uygunsuz videolarını çekti, elle taciz etti! İşyerini basıp dövdüler | Video

Spor salonunda taciz! Küçük kızın uygunsuz videolarını çekti, elle taciz etti! İşyerini basıp dövdüler | Video

26.06.2023 | 12:01

Ankara'da spor salonuna öğrenci olarak gelen kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çocuğun ailesi ve yakınları tarafından linç edilmek istendi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde iddialara göre, spor salonunda taekwondo kursuna gelen küçük kız çocuğu, kurs gördüğü eğitmeni F.M.D. tarafından tacize uğradı. Kız çocuğunun yaşanan olayı ailesine anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında dövdü, işletmenin camlarını yere indirdi. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, 12 farklı suçtan kaydı bulunan F.M.D. olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

"ŞÜPHELENDİĞİM İÇİN OĞLUMUN KAYDINI BURADAN ALDIRDIM"
Kendi çocuğunu da olayın yaşandığı spor salonuna kursa gönderdiğini dile getiren mahalle sakini Bekir Ç., "Hareket ve tavırlarından şüphelendiğim için oğlumun kaydını buradan aldırdım. Bugün öğle saatlerinde bir grup taciz ettiğini söyleyerek işyeri sahibini dövdüler. Aile, çocuklarının çıplak bir şekilde video kaydına alındığını ve elle taciz edildiğini belirterek 4-5 kişi ile burayı bu hale getirdiler" ifadelerine yer verdi.

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