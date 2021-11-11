Video Yaşam Sri Lanka ve Hindistan’daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti | Video
Sri Lanka ve Hindistan’daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti | Video

Sri Lanka ve Hindistan’daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti | Video

11.11.2021 | 19:13

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Sri Lanka ve Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

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