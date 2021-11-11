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OTOMATİK OYNAT
00:31
Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu | Video 11.11.2021 | 19:19
01:48
Sri Lanka ve Hindistan’daki sellerde 41 kişi hayatını kaybetti | Video 11.11.2021 | 19:13
02:43
Mersin'de fırtına seraları vurdu | Video 11.11.2021 | 17:37
02:24
00:38
İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda 11.11.2021 | 16:14
02:10
01:15
Sürücülerin trafik tartışması kamerada | Video 11.11.2021 | 16:16
02:41
Zonguldak'da anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi 11.11.2021 | 14:49
05:32
Bahçelievler'de kadın cinayeti... Geriye aldığı ekmekler kaldı | Video 11.11.2021 | 14:31
00:47
Eyüpsultan'da işyerindeki patlama anı kamerada | Video 11.11.2021 | 14:32
03:26
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Antalya’da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga kamerada | Video 11.11.2021 | 13:29
05:18
Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha... 11.11.2021 | 13:10
03:30
02:46
Bakırköy ve Bahçelievler'e dadanan kapkaççılar kamerada | Video 11.11.2021 | 12:53
02:58
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Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video 11.11.2021 | 12:53
00:49
Ankara'da uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza 11.11.2021 | 12:34
05:05
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı | Video 11.11.2021 | 11:46
Sri Lanka ve Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde toplam 41 kişi hayatını kaybetti.