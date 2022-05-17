Sultanbeyli’de düğün öncesi nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar | Video

Sultanbeyli’de bir hırsız, demir korkuluklara tırmanıp mutfak camından eve girdiği bir evden, düğün hazırlığı yapan nişanlı genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldı. Hırsızın evden altınları çaldığı esnada başka bir hırsız da dışarıda gözcülük yaptı. Evde gezen hırsız, odasından çıkan bir ev sakini ile göz göze geldikten sonra hızla kaçtı. Hırsızın demir korkuluklara tırmanıp eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sultanbeyli'de düğün hazırlığı yapan bir ailenin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklara tırmanıp ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştiren hırsız, mutfak camından eve girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, evi darma dağın edip ziynet eşyası aramaya başladı. O esnada hırsız, düğününe sayılı günler kalan genç kız Gül Demirbağ'ın odasına girerek 80 bin liralık altınları cebine doldurdu. Hırsızlık esnasında ev sahiplerinin içeri girmemesi için önlem almak isteyen hırsız evi içerden kilitlemeye çalışırken diğer odada bilgisayar oyunu oynayan genç kızın kardeşi Sami Demirbağ ile göz göze geldi. Hayatının şokunu yaşayan Demirbağ, hırsızı yakalamaya çalışsa da hırsız evden kaçtı.Konu hakkında konuşan nişanlı genç kızın kardeşi Sami Demirbağ, "Olay, akşam 22.00 sıralarında oldu. Buradan geliyorlar bu mutfak camına çıkacakken ilk önce kamerayı fark ediyorlar. Ondan sonra kameranın yüzünü çektiğinin farkına varınca tekrar aşağı inip şuradan bir süpürge aracılığıyla kameranın yönünü ters çeviriyorlar. Tekrardan gelip bakıyorlar kamera herhangi bir görüş açısını yakalamayınca tekrardan buradan mutfak camından içeri giriyorlar. İşini hallettikten sonra balkondan dışarı çıkıp, oradan da kaçıyorlar." dedi.Demirbağ devamında, "Ben bilgisayarımla kulaklığım takılı bir şekilde oyun oynuyordum. bir tıkırtıların geldiğini duydum. Evi kontrol etmek istedim. Kapımı açtığım sırada hırsızla bir göz göze geldik. O da beni görünce bir afalladı. Direkt balkondan dışarı kaçtı. Evi kontrol ettim. Yatak odası ve kız kardeşimin odası darmaduman olmuştu. Direkt polise haber verdim. Evde 10, 15 dakika zaman geçirdikten sonra kaçıyorlar. Beni fark ettikten sonra camdan girip kız kardeşimin odasından balkonundan kaçıyorlar. 80 bin TL'lik ziynet eşyası alınıyor. Ablam 1 ay sonra evlenecekti. Böyle bir talihsizlik geldi başımıza. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Emniyet güçlerimizden yardım istiyorum. Hırsızlar en yakın zamanda da bulunmasını istiyorum." diye konuştu.