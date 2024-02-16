Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı | Video
İzmir'de, geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Delil Aysal (19), bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşma sonrası, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
03:02
01:34
00:35
02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:50
01:05
Esenyurt’ta dehşet anları! Kuyumcuda bir kişiyi silahla vurup kaçtı | Video 16.02.2024 | 12:50
06:29
Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı | Video 16.02.2024 | 12:50
05:39
02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:08
03:56
12:04
00:35
01:32
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.02.2024 | 10:21
02:00
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı | Video 16.02.2024 | 10:39
00:17
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 16.02.2024 | 10:39
02:09
07:11
45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu | Video 16.02.2024 | 10:39
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 16.02.2024 | 10:27
01:21
Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 16.02.2024 | 10:08
03:39
Marmara Denizi'nde batan gemi için dalış yapılacak | Video 16.02.2024 | 09:31