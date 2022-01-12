Video Yaşam Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

12.01.2022 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt’ta dehşet! Plakasında Mutluyuz yazan otomobille yaklaştı... | Video 03:40
İstanbul Esenyurt'ta dehşet! Plakasında "Mutluyuz" yazan otomobille yaklaştı... | Video 12.01.2022 | 09:01
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 00:10
Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video 12.01.2022 | 09:16
SON DAKİKA: Meteorolojiden uyarı geldi! İstanbul’da bugün kar yağışı bekleniyor | Video 03:52
SON DAKİKA: Meteorolojiden uyarı geldi! İstanbul’da bugün kar yağışı bekleniyor | Video 12.01.2022 | 09:10
Mersin’de DEAŞ’a ’Pençe-2’ operasyonu | Video 04:04
Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu | Video 12.01.2022 | 08:56
Ovacık’ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı | Video 02:41
Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı | Video 12.01.2022 | 08:49
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 00:58
Burdur’un yüksek rakımlı yollarında karla mücadele sürüyor | Video 12.01.2022 | 08:52
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 01:26
Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video 12.01.2022 | 08:46
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:40
Taksim’de yağmur ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 12.01.2022 | 08:36
Bodrum’da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 06:20
Bodrum'da selin izleri silinmeye çalışılıyor | Video 12.01.2022 | 08:26
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02:43
Kanala düşen alkollü sürücü belirttiği adresten 15 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 12.01.2022 | 08:24
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 04:17
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı uçtu, 2 araçta maddi hasar oluştu | Video 12.01.2022 | 08:27
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi | Video 01:48
Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi | Video 12.01.2022 | 08:28
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 01:35
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a operasyon | Video 12.01.2022 | 08:35
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:53
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.01.2022 | 08:35
KKTC’de canlı yayında davetsiz misafir 00:44
KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir 12.01.2022 | 08:29
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti | Video 02:49
İki sürücü arasındaki tartışma kanlı bitti: Aracından indi sürücüye ateş etti | Video 12.01.2022 | 08:23
Çorlu’da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi | Video 00:39
Çorlu'da kuvvetli fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, direkler devrildi | Video 12.01.2022 | 08:22
TEM’de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü | Video 02:02
TEM'de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü | Video 12.01.2022 | 08:22
ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 01:26
ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 00:09

İstanbul’da etkili olan yağmur ve fırtına Taksim Meydanında vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına zaman zaman etkili olmaya başladı. Taksim Meydanında etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların şemsiyelerinin fırtına nedeniyle kırıldığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA