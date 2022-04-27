Tandır çukurunda ölü bulunan Minik Eymen'in istismar görüntüleri ortaya çıktı | Video
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İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili sanıklardan anne Mine Durak ve sevgilisi, Serkan Elçetin'in telefonunda, çocuğun hem bir erkek hem de annesinin istismarına uğradığı, darbedildiği görüntüler ortaya çıktı.
İLK KARAR İSTİNAF TARAFINDAN BOZULDU
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları, cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı yeniden inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kararını aldı. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETMİŞ
Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı ve dava dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücuduyla yüzünde darp izinin olduğu fotoğrafların bulunduğu yer aldı. Yapılan incelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulunurken, söz konusu videoda Mine Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.
'SAKIN YANLIŞ BİR ŞEY SÖYLEME OĞLUM'
Öte yandan incelenen telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da bulunduğu öğrenildi. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtilirken, Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi. Öte yandan bilirkişi raporunun ardından mahkemenin, Elçetin'in telefonunda 'Güzelbahçe Deniz' olarak kayıtlı kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.