Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın böyle görüntülendi | Video
İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kızlarağası Hanı karşısında bulunan iş yerinin 2. katında henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın meydan geldi.
Ekipler, alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
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