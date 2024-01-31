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Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video

Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video

31.01.2024 | 09:41

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle her taraf buz tutarken, çatılarda oluşan sarkıtların boyu ise 2 metreyi buldu.

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İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı. Apartman ve iş yeri çatılarında oluşan sarkıtlar tehlike oluştururken, dondurucu soğuklar da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçede bir caminin çatılarında oluşan buz sarkıtları 2 metreyi bulurken, vatandaşlar ise çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını düşürerek muhtemel yaralanmaların önüne geçmeye çalışıyor.

Saçakların altından geçerken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Berat Tüzün, "Tatvan'da günlerdir kar yağışı vardı. Saçakların altından geçerken tedirgin oluyoruz. Çatılarda biriken buz sarkıtlarını da olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Dondurucu soğuklar eriyen karı buza çevirdiğini ve bu buzların tehlike arz ettiğini söyleyen Enver Başkan da, "İlçede son zamanlarda yağan kardan dolayı çatılarda buzlar oluştu. Bu buzlar tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız çatıların altından geçerken çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

TATVANTİKA'DA KAR SANATI
Dondurucu soğuklardan etkilenen vatandaşlar ilçenin adını "Tatvantika" olarak değiştirdiklerini söylerken, karı sanata dönüştürmeyi de ihmal etmedi. Bir grup vatandaş, boş zamanlarını değerlendirmek için kardan aşçı yapıp önlük giydirdi.
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