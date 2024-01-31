Tatvan buz kesti: Sarkıtların boyu 2 metreyi buldu | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle her taraf buz tutarken, çatılarda oluşan sarkıtların boyu ise 2 metreyi buldu.
Saçakların altından geçerken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Berat Tüzün, "Tatvan'da günlerdir kar yağışı vardı. Saçakların altından geçerken tedirgin oluyoruz. Çatılarda biriken buz sarkıtlarını da olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz" dedi.
Dondurucu soğuklar eriyen karı buza çevirdiğini ve bu buzların tehlike arz ettiğini söyleyen Enver Başkan da, "İlçede son zamanlarda yağan kardan dolayı çatılarda buzlar oluştu. Bu buzlar tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız çatıların altından geçerken çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.
TATVANTİKA'DA KAR SANATI
Dondurucu soğuklardan etkilenen vatandaşlar ilçenin adını "Tatvantika" olarak değiştirdiklerini söylerken, karı sanata dönüştürmeyi de ihmal etmedi. Bir grup vatandaş, boş zamanlarını değerlendirmek için kardan aşçı yapıp önlük giydirdi.
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