Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 13.07.2023 | 11:08 Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, evlerinde vahşi hayvan saklayan 3 şüpheli, emniyet güçlerinden kaçamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmara Ereğlisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, 1 adet Aslan,1 adet Maymun,1 adet Piton Yılan'ı ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi .Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs, M.C,İ.K,S.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.