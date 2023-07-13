Video Yaşam Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video
Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video

Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video

13.07.2023 | 11:08

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, evlerinde vahşi hayvan saklayan 3 şüpheli, emniyet güçlerinden kaçamadı.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmara Ereğlisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda, 1 adet Aslan,1 adet Maymun,1 adet Piton Yılan'ı ele geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi .Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs, M.C,İ.K,S.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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