Video Yaşam Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video

Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video

08.10.2022 | 09:18

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Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya üzerinde propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

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Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yapıldı. Polisin titizlikle yaptığı çalışmalarda, sosyal medya siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 adet tabanca, 54 adet fişek, 80 adet uyuşturucu hap, 1 adet örgütsel içerikli kitap, 4 adet flaş bellek ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.

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