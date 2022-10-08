Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video

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Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG’nin sosyal medya üzerinde propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Operasyonda 1 adet tabanca, 54 adet fişek, 80 adet uyuşturucu hap, 1 adet örgütsel içerikli kitap, 4 adet flaş bellek ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.