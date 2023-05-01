TEKNOFEST'te çocuklar uzay yolculuğu deneyimi yaşadı | Video
TEKNOFEST 2023'de ASELSAN Tekno Macera Platformuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya katılıp kazanan çocuklar astronot kıyafetleri giyerek uzay yolculuğuna çıktı. Kerem Ulu," Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. TEKNOFEST'teki gibi uçaklar yapmak istiyorum. Uzay yolculuğuna çıktım. koltuklar salandı. Marsa gittik" dedi.
Sonra da uzay simülasyon merkezinde Uzay deneyimi yasarak gezenlerde geziyor.
Uzay yolculuğu yapan Kerem Ulu,"Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum. TEKNOFEST'teki gibi uçaklar yapmak istiyorum. Uzay yolculuğuna çıktım. koltuklar salandı. Marsa gittik" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı | Video 01.05.2023 | 13:12
03:38
TEKNOFEST'te çocuklar uzay yolculuğu deneyimi yaşadı | Video 01.05.2023 | 11:16
04:55
00:41
Evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı | Video 01.05.2023 | 11:08
01:58
Konya’da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 01.05.2023 | 10:57
00:51
01:13
Eve teslim Togg'lar ilk sahipleri ile buluştu | Video 01.05.2023 | 10:27
01:04
Adana'da 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama | Video 01.05.2023 | 10:25
02:46
150 polisle 'Uşak Güvende' uygulaması gerçekleşti | Video 01.05.2023 | 09:43
05:05
Devrilen öğrenci dolu otobüste bilanço ağır oldu | Video 01.05.2023 | 09:35
01:52
02:16
Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 01.05.2023 | 08:40
01:29
02:34
Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti | Video 01.05.2023 | 08:25
01:12
Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01.05.2023 | 08:25
02:08
03:31
03:05
05:06
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı | Video 30.04.2023 | 19:49
00:34
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada | Video 30.04.2023 | 16:20