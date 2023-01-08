Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
05:49
01:33
00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
00:19
00:16
01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
03:35
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
00:08
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
00:31
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
İstanbul’daki barajlarda su seviyesi yüzde 32’lere kadar düştü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Terkos Gölü’ndeki su seviyesi yüzde 38,5 seviyelerine inince, daha önce teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı.
"GÖL 500 SENEDİR AYNI AMA İNSAN 16 MİLYONA YÜKSELDİ"
Terkos Gölü üzerinde teknesi bulunan ve zaman zaman teknesi ile açılan Süleyman Akar "Su çekilmiş, teknem karada kalmış, zor suya ittim. Araçlar göle kadar girmiş. 1992 senesinde bu su daha da çekilmişti. Bu göl 500 senedir aynı ama insan aynı değil. O zaman 2 milyondu, şu an 16 milyon oldu" diye konuştu.