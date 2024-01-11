Ters yönde ilerleyen otomobil tehlike saçtı! O anlar cep telefonu kamerasında | Video
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yeni kampüs yolunda ters yönde yokuş aşağı ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Duruma tepki gösteren bir kadın ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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