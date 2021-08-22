Video Yaşam Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video

Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video

Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video
22.08.2021 | 17:04

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İstanbul Esenyurt'ta, çıktığı 5'inci katta cep telefonuyla görüntü çeken kuzenine poz verirken, üzerine çıktığı eternitin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan (23), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Midyat ilçesinde yaşayan Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına gitti. Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz verdi. Bu sırada Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Doğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Doğan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak otopsisi yapıldı. Genç kızın ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'dan kara yoluyla Mardin'in Midyat ilçesine getirilen Doğan'ın cenazesi Gölcük Mahallesi'nde bulunan Kalo Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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