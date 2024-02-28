Tır dorsesindeki yüklerin arasında 48 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Tırda yapılan aramada, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çok miktarda dövize el konuldu.
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