Tır dorsesindeki yüklerin arasında 48 düzensiz göçmen yakalandı | Video 28.02.2024 | 16:57 Batman'ın Kozluk ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubesi ekipleri ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Kozluk ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada tırın gizli bölmeleri ile tır dorsesindeki yükler arasına saklanmış farklı ülkelerden 48 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.Tırda yapılan aramada, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çok miktarda dövize el konuldu.