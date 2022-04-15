Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Yaşlı kadın pompalı tüfekli saldırganı böyle durdurmaya çalıştı | Video 15.04.2022 | 13:12
03:22
Pendik’te sokak ortasında silahlı kavga kamerada | Video 15.04.2022 | 12:21
05:20
TIR'dan düşen CNC makinesi TEM'i felç etti! | Video 15.04.2022 | 12:09
01:18
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 15.04.2022 | 12:14
02:08
İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu | Video 15.04.2022 | 11:23
02:11
Antalya’da park halindeki araç küle döndü | Video 15.04.2022 | 11:16
02:40
02:48
00:52
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı | Video 15.04.2022 | 10:30
04:38
01:05
Organize suç örgütünde aile içi infaz | Video 15.04.2022 | 10:15
01:34
Evinde 4 buçuk kilogram esrar çıktı “içiciyim” dedi | Video 15.04.2022 | 10:13
01:46
Evinde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen torbacı tutuklandı | Video 15.04.2022 | 10:11
03:21
Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına sopayla vurdu | Video 15.04.2022 | 10:04
01:48
Devrilen tır ve gecekonduların son hali böyle görüntülendi | Video 15.04.2022 | 09:42
01:14
00:24
Maltepe'de trafikte çocuk sürücü | Video 15.04.2022 | 09:53
00:58
02:46
08:38
ATV CANLI YAYIN İZLE: Müge Anlı 15 Nisan 2022 Cuma atv izle! | Video 15.04.2022 | 09:36
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde CNC torna makinesi yüklü TIR, emniyet şeridinde park halindeki başka bir TIR'a çarptı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Kurtköy, TEM Otoyolu, İstanbul İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre Memduh Akmeriç yönetimindeki ağır sanayide kullanılan CNC makinesi yüklü TIR, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akmeriç yönetimindeki TIR'ın dorsesinde yüklü tonlarca ağırlıktaki CNC makinesi yola düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yola düşen CNC makinesi nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yola düşen makine olay yerine gelen karayollarına ait vinçlerle yoldan kaldırılarak yolda temizleme çalışmaları yapıldı. Dorseden düşen makinenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Dorsesinden makine düşen TIR şoförü Memduh Akmeriç, "TIR emniyet şeridinde duruyormuş. Sağımda ve solumda araçlar vardı. Araçlar birden hareket edince bende manevra yaparak dorseye vurdum. Bizde bir şey yok. Ciddi bir şekilde hasar var" dedi.