Video Yaşam Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın | Video
Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın | Video

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda yangın | Video

09.07.2023 | 09:49

Topkapı Sarayı'ndaki tarihi restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

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Yangın gece saat 02.30 sıralarında Topkapı Sarayı arazisi içerisindeki tarihi ahşap restoranın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına başta Fatih ilçesi itfaiyesi olmak üzere çevre ilçelerin itfaiyeleri de yoğun şekilde müdahalede bulundu. Bölgeye tedbir olarak İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yangının gerçekleştiği çatıda çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere devam ediyor.

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