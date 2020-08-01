Trabzon'da kurbanlık boğanın başından tutan kişiyi havaya savurduğu görüntüler olay oldu | Video

Trabzon'un Of ilçesinde kurbanlık boğanın başını tutmaya çalışan kişinin haya savrulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce defa izlendi ve yorumlandı...

Of ilçesi Yazlık Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde kurbanlık hayvanı yere yatırmaya çalışırken başını tutan kişi kendini bir anda yerde buldu. Boynuzlarından tuttuğu hayvanın kafasını çevirmesi ile birlikte yan tarafa savruldu. O esnada bir panik yaşansada yere düşen kurbanlık hayvanın tekrar ayağa kalkmaması için herkes hayvanı yerde tutmaya çalıştı. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.