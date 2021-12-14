Video Yaşam Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video
Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video

Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video

14.12.2021 | 21:03

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

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