Trafikte tehlikeli yolculuk: Canını hiçe sayarak motosikleti böyle kullandı | Video
Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
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