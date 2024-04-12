Trafo binasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.04.2024 | 09:37 Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde kontrolden çıkan otomobil trafo binasına çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emirhan Çelik (21) yönetimindeki otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik trafosu binasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı. Sürücünün cansız bedeni otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralı genç ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Ulaşıma kapanan yol otomobilin çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.