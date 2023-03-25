Video Yaşam Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video

Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video

25.03.2023 | 18:18

Tunceli’de mart ayının son haftasında bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

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