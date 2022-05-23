Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:58
00:44
00:33
01:19
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:41
00:43
07:34
Sünnet faciası! 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi | Video 23.05.2022 | 13:53
00:26
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Hırsızlık ihbarıyla ortaya çıktı | Video 23.05.2022 | 13:14
00:21
Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor | Video 23.05.2022 | 13:14
00:16
SON DAKİKA! Fatih'te silahlı çatışma! O anlar kamerada | Video 23.05.2022 | 13:11
00:29
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı | Video 23.05.2022 | 11:19
02:01
01:07
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı | Video 23.05.2022 | 12:11
01:15
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada | Video 23.05.2022 | 12:11
11:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs Pazartesi atv izle! 23.05.2022 | 12:04
00:37
Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar | Video 23.05.2022 | 11:52
05:30
01:38
Şişli'de hasta yakını sağlık çalışanına saldırı | Video 23.05.2022 | 11:27
02:10
Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş | Video 23.05.2022 | 11:27
00:55
Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video 23.05.2022 | 11:24
Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli’de toz bulutu etkili oldu.