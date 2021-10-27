Video Yaşam Tünel kapatıp dans etmişlerdi! Gözaltına alındılar
Tünel kapatıp dans etmişlerdi! Gözaltına alındılar

Tünel kapatıp dans etmişlerdi! Gözaltına alındılar

27.10.2021 | 08:43

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İstanbul’da bir grup trafik magandası; bir tüneli araçlarıyla kapattı ve yüksek müzik eşliğinde parti vererek dans etti. Olayı organize ettikleri tespit edilen üç sürücü gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Pazar günü Ümraniye İlçesi'ne bağlı olan Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan bir tünel içerisinde meydana geldi. Bir grup araç sürücüsü; araçlarıyla trafiği keserek yüksek müzik eşliğinde dans etti. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tek tek incelendi.

ÜÇ YILDAN İKİ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ...

Olayı organize ettikleri saptanan E.Y., S.Ö. ve Y.M. isimli üç trafik magandası yakalanarak gözaltına alındı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda bin 8 lira para cezası kesilen üç sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Kara, Deniz, Hava, Demiryolu Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık Veya Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olacak Şekilde Sevk Ve İdare Etmek" maddesinden ötürü yasal işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç sürücünün üç yıldan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargılanacakları ifade edildi.

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