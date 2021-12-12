Video Yaşam Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video

12.12.2021 | 12:39

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Karaköy'de iki gün üst üste Türk bayrağı koparıldı. Olaya tepki gösteren esnaf, ikinci gün asılı bulunan Türk bayrağını koparan kişiyi dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Beyoğlu Karaköy Yeraltı Çarşısında iki gün arka arkaya asılı bulunan Türk Bayrağı koparıldı. İlk olay, Cuma akşamı meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde biri kadın üç kişi alt geçitten geçtikleri sırada asılı bulunan Türk Bayrağını indirmeye çalıştı. Bir erkek zıplayarak Türk bayrağını kopararak arkadaşına verdi. O da zıplayarak sevinç gösterisi yaptı. Birinci bayrağın indirilmesinden sonra kadın yan tarafta bulunan bayrağı indirmek için hamle yaptı. Ancak boyu yetişmediği için bayrağı indiremedi. Bu sırada bir esnaf turiste tepki gösterince üç kişi olay yerinden kaçtı.

İkinci olay ise cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Bu sefer yine bir kişi asılı bulunan Türk bayrağına hamle yaparak kopardı. Bunu gören bir esnaf ise olaya müdahale ederek bayrağı koparan kişiye yumruk attı. Diğer dükkanlardan gelenler de bayrağı koparan kişiye tepki göstererek adamı darp etti. Bayrağı koparan kişi hızla olay yerinden kaçtı.

OLAY KAMERADA
Türk Bayrağını koparmaya çalışan kişiler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ilk olayda üç kişilik grubun Türk bayrağını koparması görülüyor. İkinci olayda ise Türk bayrağını koparan kişiye esnafın tepki göstermesi ve ve darp etmesi görülüyor.

"BAYRAĞA EL ATINCA DAYANAMADIM"
Türk bayrağını koparan kişiyi döven Erkan Yılmaz "Bayrağı eline attı çekti. Elini siler gibi yaptı, yere attı. Bayrağımıza el attığı için ben de dayanamadım paldır küldür girdim. Bayrak bizim en kutsal değerimizdir. Sonuna kadar da giderim. Ölümüne giderim" diye konuştu.

"BAYRAK VE SANCAK BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
Esnaf Tolga Karataş, "İlk saldırı üç kişilik bir grup tarafından oluyor. Bayrağı indiriyorlar. Komik komik hareketler yapıyorlar. İkinci gün de bayrak koparma olayı olunca esnaf arkadaşlar müdahale ediyor. Ellerine sağlık diyoruz. Böyle bir olayın bir daha olmamasını istiyoruz. Devlet nezdinde bu kişilerin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz. İlk saldırıyı yapan kişiler üç kişilik bir turist grubu. İkinci saldırıyı yapan kişi ise Türk. Bayrak ve sancak Türk Milletinin kırmızı çizgisidir. Bununla ilgili bir müdahale olduğu zaman kimse bizim sabrımızı denemesin, sınamasın" dedi.

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