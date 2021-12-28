Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video

Kuala Lumpur ve Bahreyn'den İstanbul'a uçan Türk pilot çiftin rotaları Basra Körfezinde kesişti. Pilot çift, gökyüzünde yaşadıkları tesadüfü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan Nurdan Yararcan, Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı, Pegasus Havayolları'nda görev yapan kaptan pilot eşi Oğuzcan Yararcan ise Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen seferinde görevdeydi. Eşinden 8 saat önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalanan Nurdan Yararcan, Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşi Oğuzhan Yararcan da Bahreyn'den havalandı.İki uçak Basra Körfezi üzerinden aynı rotayı takip etmeye başladılar. Eşi ile aynı rotayı takip eden Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıkları bu tesadüfü sosyal medya hesabından duyurdu.

UĞRAŞSAK DENK GELMEZ

Nurdan Yararcan yaptığı paylaşımda "Kütle çekim yasası bile Yararcan çifti karşısında şaşkın sayın seyirciler. Kocasının yakasını bırakmayan Türk kızı genetiğinden mi yoksa kalplerimiz mi bir bilmiyorum ama eşimle koca gökyüzünde denk gelmemiz imkansız bir şeydi. Bu da böyle bir anımız oldu. Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan tam 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi" diye yazdı

PİLOTLUK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Yıldız Teknik Üniversitesi istatistik bölümünden mezun olduktan sonra pilotluk eğitimini THY Uçuş Eğitim Akademisine tamamlayan ve 2014 yılında mezun olan Nurdan Yararcan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada babasının da havacılığa çok meraklı olduğunu belirterek "Pilot olmak birçok çocuk gibi benim de hayallerimi süslüyordu.Üniversiteyle beraber aileme destek olmak için THY yolcu hizmetlerinde göreve başladım daha sonra kabin memuru oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez THY Uçuş Eğitim Akademisine başvurdum ve hayalimi gerçekleştirdim" demişti