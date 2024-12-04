Türkiye'nin gündemine oturan vefakar baba konuştu: "Zor ama başka şansım yok" | Video 04.12.2024 | 16:39 İzmir'in Konak ilçesinde, işten eve gelen ve üzerine bile değiştirmeden bir başına kaldığı çocuklarına yemek yapan, evi toparlayan vefakar babanın görüntüleri tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Baba İbrahim Kale, gözyaşlarına boğularak, “Zor oluyor; ama başka şansım yok. Bazen yevmiyeli bir işe gidiyorum para kazanmak için; çünkü rızkımı çıkarmak zorundayım. Evde öksüz evlatlarım var. Akşam işten eve geldiğimde eşimin bırakıp gittiğini çocuklarımdan öğrendim; çocuklarımı da istememiş, beni de istememiş. Çok kızıyordu ailesine ‘beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden bıraktın? Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum, onlar benim canlarım” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye, 4 çocuk babası İbrahim Kale'yi (46) kızı Yağmur Su'nun (10) çektiği görüntülerle tanıdı. Gündelik işlere koşan ve çocuklarının rızkını çıkaran baba İbrahim Kale'nin, akşam işten gelip kıyafetlerini bile çıkarmadan çocuklarına yemek yaptığı görüntüler herkesin takdirini kazandı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ve demir doğrama işiyle uğraşan İbrahim Kale'nin, 2 evliliğinden toplamda 4 çocuğu var. İlk eşinden 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve yeni bir evlilik yapan İbrahim Kale, 12 yıl evli kaldığı ikinci eşinden de ayrıldı.

İŞTEN GELDİĞİNDE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ, MÜCADELESİ BAŞLADI

1 yıl önce akşam eve gelen baba İbrahim Kale, çocuklarından eşi M.Y.'nin kendisini terk ettiğini öğrendi. Başka biriyle ilişkisi olduğu iddia edilen anne, bir daha da eve geri dönmedi. En büyüğü 17 yaşında olan 3 çocuğuyla birlikte yaşayan vefakar babanın mücadelesi bundan sonra başladı. Baba İbrahim Kale, 3 çocuğuna hem anne hem baba oldu.

SOBAYI YAKIYOR, KAHVALTILARINI HAZIRLIYOR, OKULA GÖTÜRÜYOR, ÇALIŞIYOR

Sabah erkenden kalkan, sobayı yakan baba, bir yandan çocuklarının kahvaltısını hazırlıyor, bir yandan da evin temizliğini yapıyor. Evlatlarını öğleyin okula gönderdikten sonra kendisi de demir doğrama işine koşan Kale, akşamda yine yemek yaparak çocuklarının karnını doyuruyor. Bu döngü her gün bu şekilde devam ederken, babanın en büyük destekçisi ise çok sevdiği çocukları.

"ÇOK KIZIYORDU AİLESİNE 'BENİ NEDEN YURDA BIRAKTILAR' DİYE. SEN NEDEN BIRAKTIN?"

Kızı Yağmur Su'nun çektiği görüntülerin ardından tüm Türkiye'nin tanıdığı babaya çeşitli yardımlarda yapıldı. İbrahim Kale, daha iyi bir şartlarda çalışmak istediğini, iyi bir iş ile çocuklarına daha iyi bakabileceğini söyledi.

"Zor oluyor; ama başka şansım yok" diyen İbrahim Kale, annesinin çocukları bırakıp gittikten sonra bir başına kaldığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Baba Kale, "İlk eşimden anlaşarak ayrıldım. 6-7 sene evlilik yapmadım. Saha sonra 2013'de ikinci evliliğimi yaptım. 12 sene evli kaldım. Geçen sene akşam işten eve geldiğimde bırakıp gittiğini öğrendim. Çocukları da istememiş, beni de istememiş. Boşanmadım henüz. Devletimden hesabını sormasını istiyorum. Neden çocuklarımı bırakıp gittin? Annesi ve babası onu yurda bırakmış. Çok kızıyordu anne ve babasına 'beni neden yurda bıraktılar' diye. Sen neden yavrularını bıraktın? Çocuklarım sana ne yaptı?" dedi.

"BEN ÇOCUKLARIMI MUTLU GÖRDÜKÇE DAHA MUTLU OLUYORUM"

İbrahim Kale, "Ben çocuklarımın iyi bir yere gelmesini istiyorum; hele Yağmur'un çok güzel yere gelmesini istiyorum. Kızım benim pilot olmak istiyor, çok seviyor uçakları. Ben çocuklarımı mutlu gördükçe daha mutlu oluyorum. Bütün evlatlarım benim canım, bambaşka benim çocuklarım. Sabah kalkıyorum, çocuklarımın kahvaltısını hazırlıyorum, yemeklerini hazırlıyorum. Bazen yevmiyeli bir işe gidiyorum para kazanmak için; çünkü rızkımı çıkarmak zorundayım. Evde öksüz evlatlarım var. Akşam çocuklarım gelmeden eve gelmeye çalışıyorum genellikle. Yemekleri hazırlıyorum, mesela; patates kızarıyorum, kuru fasulye istiyorlar fasulye yapıyorum. Küçük oğlum, ben, kızım, büyük oğlum hep beraber yemeğimizi yiyoruz. Çok mutlu bir aileyiz. Zor oluyor; ama her şeyin bir zorluğu var, zoru başarıyoruz. Her şey benim üzerimde; ama kızımda, oğullarımda bana yardım ediyor. Geçen sene de evimden yangın çıktı; parkelerim yandı, koltuklarım yandı ve ev duman oldum. Çalıştım, çabaladım, eşyalarımızı aldık. Ben çok memnum; ama keşke böyle olmasaydı. Sadece iş istiyorum. Evimin birde çatısının yapılmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

VİDEOYU ÇEKEN MİNİK YAĞMUR DA, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Babamı çok seviyorum. Okuldan geldikten sonra babamız yemek yapıyor, sobayı yakıyor. Sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Mesela ben kuru fasulye ve pilavı seviyorum. Çok güzel yapıyor. Her yemeği yapıyor benim babam."