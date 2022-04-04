Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video

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Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.
"AYNI İNSAN DERİSİ GİBİ"
Daha önceden keçileri olduğunu 2 yıldır da koyun alarak hayvancılığa devam ettiklerini belirten Hüseyin Tosun," Allah bu sene bir ikiz oğlak verdi, tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. Bugün 5. günü insan teni gibi bir tek tüyü yok. Bildiğin deri, ilk doğduğunda maviydi, ertesi gün siyahlaştı. Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini gündüzleri emmeye başladı, akşamları evimize alıyoruz. Torunumun elbiselerini üşümesin diye giydiriyorum, çünkü derisi aynı insan derisi gibi. Allah'ın bize verdiği bir hikmeti. Yüz kadar kuzumuz var içinde bu böyle, ilk defa başımıza geldi" dedi.
"ÇİFT BAŞLI HAYVANI GÖRDÜK BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"
Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise," Benim yaşım 67 daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunun da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük ama böyle bir şey görmedik" diye konuştu.
AYNI ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM
Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun ise, "Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca bu da anormal olunca herhalde bu da ölecek demiştim bu ölmedi ama tüylü olanı öldü" dedi.
Oğlakla ile sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel'de tüyleri olmadığı için yumuşak olduğunu kaydetti.