Video Yaşam Tuzak kurdukları kişilere görüntülerle şantaj yapan çeteye operasyon | Video

Tuzak kurdukları kişilere görüntülerle şantaj yapan çeteye operasyon | Video

Tuzak kurdukları kişilere görüntülerle şantaj yapan çeteye operasyon | Video
22.04.2021 | 10:03

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, T.T. adlı kadının evine davet edip, birlikte olduğu erkeklerin görüntülerini çektikten sonra şantaj yaparak gasbeden çete üyeleri yakalandı. 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Kapaklı'da yaşayan E.Y., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla arkadaş olduktan sonra daveti üzerine evine gitti. E.Y., kadınla birlikte olduktan bir süre sonra eve gelen iki kişi, E.Y.'yi etkisiz hale getirip darbederek, kredi kartı ve banka hesaplarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarını aldı. Bu kişiler, E.Y.'yi elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğunu ve şikayetçi olması halinde kullanacaklarını belirterek, şantajda bulundu.

Gasbedilen E.Y., önceki gün Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, başından geçenleri anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kapsamlı araştırma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, E.Y.'yi evine davet eden T.T., adlı kadın ile diğer şüpheliler T.A., O.A., R.A., S.K., VE S.C.'yi yakaladı. İncelemede, şebeke üyelerinin daha önce de benzer yöntemle tuzağa düşürdükleri erkekleri gasbettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy adliyesine sevk edilen şüphelilerden T.T., O.A., RA. ve T.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.C. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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