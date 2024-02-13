Video Yaşam Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi: Operasyon anları kamerada | Video
Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi: Operasyon anları kamerada | Video

Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi: Operasyon anları kamerada | Video

13.02.2024 | 16:05

Kocaeli'de liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Kesici aletler, silahlar, 175 bin 920 lira ve 5 bin 765 dolar ele geçirildi, operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Kafes-39" operasyonu kapsamında liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmada ismi geçen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak vb. kesici alet, lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar nakit para, 2 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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