Uğur Özgen liderliğindeki suç örgütü çökertildi: Operasyon anları kamerada | Video
Kocaeli'de liderliğini Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Kesici aletler, silahlar, 175 bin 920 lira ve 5 bin 765 dolar ele geçirildi, operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak vb. kesici alet, lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar nakit para, 2 uyuşturucu hap, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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