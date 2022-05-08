Video Yaşam Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video
Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video

Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video

08.05.2022 | 14:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadıköy’de alkollü sürücünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:23
Kadıköy'de alkollü sürücünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.05.2022 | 15:47
Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor | Video 06:20
Dükkanındaki hırsızlık olaylarını durduramayan esnaf çareyi hırsızın fotoğrafını cama yapıştırmakta arıyor | Video 08.05.2022 | 14:50
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 01:30
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi | Video 08.05.2022 | 14:33
Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video 00:57
Ukraynalı turistin telefonunu böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 14:33
Tayt hırsızı sapıktan iğrenç itiraf: 60 kadın çamaşırı çaldım | Video 05:35
Tayt hırsızı sapıktan iğrenç itiraf: "60 kadın çamaşırı çaldım" | Video 08.05.2022 | 13:29
Kartal’da kumar baskını | Video 00:16
Kartal'da kumar baskını | Video 08.05.2022 | 13:30
Amasya’da dehşete düşüren kaza kamerada! Minibüs, yol kenarında bekleyen pikaba arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 01:53
Amasya'da dehşete düşüren kaza kamerada! Minibüs, yol kenarında bekleyen pikaba arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 08.05.2022 | 11:02
Türkiye’nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında | Video 08:10
Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında | Video 08.05.2022 | 12:01
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 00:25
Kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürüyerek götürdü | Video 08.05.2022 | 12:01
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 00:30
Yolda yavru ayı gördü, tepkileri izleyenleri gülümsetti | Video 08.05.2022 | 12:01
Rahat tavırlarıyla pes dedirttiler! Omuz atarak girdikleri kafeden laptop çaldılar | Video 00:53
Rahat tavırlarıyla pes dedirttiler! Omuz atarak girdikleri kafeden laptop çaldılar | Video 08.05.2022 | 10:20
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 01:17
Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 02:15
İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 08.05.2022 | 10:20
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 02:59
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 08.05.2022 | 09:55
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 00:21
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 09:55
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 00:48
Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 08.05.2022 | 09:59
Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobili tekmelediler | Video 00:53
Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobili tekmelediler | Video 08.05.2022 | 09:56
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 00:44
Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 08.05.2022 | 09:56
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:55
Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 08.05.2022 | 09:26
Başkan Erdoğan’dan Şehit Talha Bahadır’ın ailesine taziye telefonu | Video 02:12
Başkan Erdoğan'dan Şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu | Video 08.05.2022 | 08:47

Şişli'de Ukraynalı kadın turistin cep telefonunu çalan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli'de 25 Mart gecesi yaşanan olayda bir şahıs konuşma bahanesiyle Ukraynalı kadın turist A.P.'nin yanına yaklaştı. Tercüme uygulamasını kullanma bahanesiyle kadın turistin telefonunu alan şahıs, koşarak kaçmaya başladı. Kadın turist zanlının peşinden koşsa da yakalayamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kadın turistin şikayetçi olması üzerine polis tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri aynı gün şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA