Video Yaşam Uludağ'da yoğun kar ve tipi etkili oldu: Zincirsiz araç girişi yasaklandı | Video
Uludağ'da yoğun kar ve tipi etkili oldu: Zincirsiz araç girişi yasaklandı | Video

Uludağ'da yoğun kar ve tipi etkili oldu: Zincirsiz araç girişi yasaklandı | Video

25.01.2025 | 12:46

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve yoğun kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araç girişi yasaklandı. Hazırlıksız yakalanan tatilciler seyyar zincir satıcılarına akın etti.

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini gösterdi. Tipi şeklinde yağan yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Uludağ Milli Parklar'dan itibaren sürücülerin zincirsiz girişine izin verilmedi. Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler yol kenarlarında duran seyyar zincir satıcılarından zincir tedarik etti. 500 ila 600 lira arasında satılan zincirler seyyar satıcılarda bin 500 liradan satışa sunuldu. Yağış sebebiyle kar kalınlığı Kirazlıyayla'da 45 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise -8 olarak ölçüldü.

Diğer yandan karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN SÜRÜCÜ BİN 500 LİRAYI GÖZDEN ÇIKARACAK
Seyyar zincir satıcısı Muharrem Demirci, "Uludağ'a zincirsiz giriş yasak. Bazı tatilciler hazırlıksız yakalandılar. Biz de burada kendilerine geri dönmemeleri için hizmet sunuyoruz. Zincir fiyatlarımız bin 500 liradan başlıyor. Boyuna göre 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Zincir takma ve sökme işlemini biz yapıyoruz. Maksadımız buraya hazırlıksız gelen tatilcinin eli boş dönmemesi" şeklinde konuştu.
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