Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
ÜMRANİYE'de iddiaya göre sapağı kaçırmamak için hızla dönen motosiklet önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Mehmet Okumuş'un yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakınlarına olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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