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Ümraniye'de çit tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı | Video

Ümraniye'de çit tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı | Video

11.10.2023 | 13:57

ÜMRANİYE'de daha önce yol olarak kullanılan alan, ev sahibi tarafında çitle çevirildi. Komşular arasında çit nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darbedilerek yaralanırken, silahla da havaya ateş açıldı. 2 kişi ise gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yol olarak kullanılan ve mülkiyeti Akın Uzunkaya'da olan alan, kadastroda yanlış yazılınca Celal Şahin'in oldu. Şahin de, oturdukları binanın en alt katında olan dükkanı daireye çevirdi. Dairesine de bahçe yapmak isteyen Şahin ailesi, daha önce yol olarak kullanılan alanı taşlarla örüp çitle çevirdi. Bu durum ise, komşular arasında bir süredir tartışmalara neden oldu. Dün akşam saatlerinde ise komşular arasında tekrar başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darbedilerek yaralanırken, silahla havaya da ateş açıldı.

"SAĞA SOLA ATEŞ ETTİKTEN SONRA EVİNE GÖTÜREREK SİLAHI SAKLADI"
Celal Şahin'in oğlu Aydın Şahin "Biz burada arka binada oturan Yiğit Soylu'nun küfür ,hakaret ve darbına uğradık. 3-5 arkadaşını da toplamış. Kardeşim Ayhan Şahin 15 Temmuz gazisidir. Kendi belindeki silah ile onları korkutmak amaçlı bir el havaya ateş etti. Yiğit ve arkadaşları ile birlikte üzerine çullanıp elindeki silahı aldılar ve kolunu kırdılar. Aldıkları silah ile 12-13 kere sağa sola ateş ettikten sonra evine götürerek silahı sakladı. Polis geldiğinde bile bizi darbetmeye kalkıştılar. Her türlü hakaret, küfür ve tehditlere devam etti, 'sizi burada yaşatmayacağım' diye. Kendi arazimizde bizi darbetmeye çalışıyor. Gazi olan kardeşimizi kolu alçılı sabaha kadar nezarethane de tuttular" dedi.

"GURURUNA YEDİREMİYOR"
Tapulu alanını çitle çevirdiğini söyleyen Şahin "Bunlar daha önce kullanıyorlardı .O zaman burası ofisti. Şimdi daireye çevirdik. Özel mülkiyet yatak odası var vs. bu nedenle kendi yerimizi çit ile çevirdik. Bu arkadaş gururuna yediremiyor. Evi de alt sokağa cephe. Ben üst yolu da kullanacağım diyor. Dün akşam da kardeşime burada bulaşıyor. Babası ile birlikte kardeşimi darbedince bizde müdahale ettik. Olay sataşmadan kaynaklandı. Hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme sonucunda yolu açın derlerse açarım tabi" dedi.

KAVGADA 2 ABİM YARALANDI
Ayşe Şahin "Eve geldiğimde ağabeylerime saldırmışlar. 2 abimin hastanede olduğunu öğrendim. Burada daha öncede 3 defa kavga oldu. Hepsinden gittim şikayetçi oldum. Son ses müzik açmaları ile ,buradan yaya olarak geçmeyi kabul etmemesi ile... Can güvenliğimiz yok. Dün akşamda evimizin etrafında peş peşe ateş etmesi son nokta oldu" diye konuştu.

KAVGA KAMERADA
2 kişinin yaralandığı 2 kişinin de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde yaşanan tartışma ve sonrasında Aydın Şahin ve kardeşi Ayhan Şahin'in tekme ve yumruklarla yere düşmesi görülüyor. Kavga polisin gelmesiyle sonlandığı görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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