Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti | Video
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The Rock lakaplı ABD'li ünlü oyuncu Dwayne Johnson hayranına büyük bir sürpriz yaptı. Dwayne Johnson, hikayesinden etkilendiği hayranına kendi kullandığı pickup tarzındaki aracı hediye etti. İşte o duygu yüklü anlar…