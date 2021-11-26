Video Yaşam Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti | Video
Ünlü aktör

Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti | Video

26.11.2021 | 23:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü aktör The Rock Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti | Video 01:24
Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti | Video 26.11.2021 | 23:11
Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı: Müthiş bir şey! | Video 01:25
Üçüncü kez baba olan Halit Ergenç ilk kez duygularını açıkladı: Müthiş bir şey! | Video 26.11.2021 | 22:23
38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi! | Video 13:07
38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi! | Video 26.11.2021 | 19:14
Sivas’ta şüpheli ölüm | Video 00:58
Sivas’ta şüpheli ölüm | Video 26.11.2021 | 18:11
Elazığ’da çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı 00:37
Elazığ'da çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı 26.11.2021 | 17:22
Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 03:27
Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 26.11.2021 | 16:53
Kayseri’de dere yatağında şüpheli ölüm! | Video 02:27
Kayseri'de dere yatağında şüpheli ölüm! | Video 26.11.2021 | 16:54
Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı. Dereye düşenler böyle kurtarıldı | Video 01:28
Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı. Dereye düşenler böyle kurtarıldı | Video 26.11.2021 | 16:35
2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca böyle bıçaklandı | Video 02:40
2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından sokak ortasında defalarca böyle bıçaklandı | Video 26.11.2021 | 16:36
Kars’ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video 01:15
Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video 26.11.2021 | 16:39
Sosyal medya’da paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi! | Video 01:37
Sosyal medya'da paylaştığı piton yılanı başına dert oldu: 8 bin 692 lira ceza yedi! | Video 26.11.2021 | 16:20
Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video 00:14
Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video 26.11.2021 | 16:13
Alanya’da motosiklet sürücüsü ıslak yolda kaza yaptı! | Video 00:42
Alanya’da motosiklet sürücüsü ıslak yolda kaza yaptı! | Video 26.11.2021 | 16:06
Kesik baş cinayetinde kardeş konuştu; Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim | Video 02:09
Kesik baş cinayetinde kardeş konuştu; "Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim" | Video 26.11.2021 | 15:34
’Çingene’ ve ’Meks’ gruplarına operasyon! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:37
'Çingene' ve 'Meks' gruplarına operasyon! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 26.11.2021 | 15:31
Konya’da lisede kavga | Video 03:38
Konya'da lisede kavga | Video 26.11.2021 | 14:54
Esenyurt’ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video 02:17
Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video 26.11.2021 | 14:35
Esenyurt’ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp sürükledi! Dehşet anları kamerada | Video 02:17
Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp sürükledi! Dehşet anları kamerada | Video 26.11.2021 | 14:37
Müge Anlı’da son dakika! Bir çocuk annesi Ekin Gökçe’yi kim öldürdü? 02:02
Müge Anlı'da son dakika! Bir çocuk annesi Ekin Gökçe'yi kim öldürdü? 26.11.2021 | 14:16
Artık otobüs anonslarında bile: Kadına Şiddete HAYIR! | Video 00:25
Artık otobüs anonslarında bile: Kadına Şiddete HAYIR! | Video 26.11.2021 | 14:29

The Rock lakaplı ABD'li ünlü oyuncu Dwayne Johnson hayranına büyük bir sürpriz yaptı. Dwayne Johnson, hikayesinden etkilendiği hayranına kendi kullandığı pickup tarzındaki aracı hediye etti. İşte o duygu yüklü anlar…

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA