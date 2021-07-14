Video Yaşam Ünlü manken Elif Ece Uzun'un basın danışmanından, gazetecilere büyük ayıp | Video

Ünlü manken Elif Ece Uzun'un basın danışmanından, gazetecilere büyük ayıp | Video

Ünlü manken Elif Ece Uzun'un basın danışmanından, gazetecilere büyük ayıp | Video
14.07.2021 | 13:19

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Ünlü manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini kucağına alan Uzun, şiddet gördüğünü iddia ederek koruma kararı aldırdı. Taraflar arasında devam esen çekişmeli boşanma davası için Bugün İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmak üzere Çağlayan Adliyesine gelen ünlü mankenin yanında davada tanıklık etmesi için basın danışmanı da vardı. Basın danışmanı görüntü almak isteyen gazetecilere sözlü ve fiziki müdahale ile engel olmaya çalışırken ünlü manken bu duruma sessiz kaldı.

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Ünlü manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bebekle taçlandıran çift, geçtiğimiz yıl ikizlerini kucaklarına almıştı. Ancak evliliklerine kısa süre sonra gölge düşmüş, Elif Ece Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söylemişti.

ŞİDDET İDDİASI
ikiz çocuklarının babası işadamı Mehmet Tuş'un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dilekçesinde,Mehmet Tuş'un eşi Elif Ece Uzun'a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatılmıştı.

'DENEDİK AMA OLMADI'
Boşanma kararı alan çift, Mayıs ayında tekrardan barışıp evliliklerine şans vermişlerdi. Geçtiğimiz günlerde basına açıklamada bulunan Uzun, "Denedik ama olmadı. Bu saatten sonra da dönüşü yok yakın zamanda mahmekemiz olacak. Hakkımızda hayırlısı" demişti.

DAVAYA KATILDI
Çekişmeli olarak açılan boşanma davası İstabul Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya ünlü manken Elif Ece Uzun avukatı ile katıldı. Mehmet Tuş ise katılım sağlamadı. Basının alınmadığı davada tanıklar dinlendi.

MUHABİRE ENGEL OLDU
Duruşma çıkışında Uzun, açıklama yapmak istemediğini söyledi. Tanık olarak dinlenen ünlü mankenin basın danışmanı Şenay Şaşmaz, dinlenmek üzere salının önünde bekliyordu. Duruşma başlamadan hemen önce gazetecilere haber yapmasının engellenmesi için baskı kurmaya çalışan Şaşmaz, gazetemiz muhabirine ve diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarımıza engel olmak için önce sözlü sonra fiziki girişimde bulundu. Meslektaşımızın telefonuna vururak görüntü çekmesini engellemeye çalışırken bir yandan da tehdit vari sözler söylemeye devam etti.

BÜYÜK AYIP
Boşanma davasına konu manken Ece Uzun ise basın danışmanının bu durumuna sessiz kaldı. Ünlü manken yaşan bu olay için duruşmadaki gerginliği bahane gösterdi. Taraflar arasındaki boşanma davası ileri bir tarihe erteledi.

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