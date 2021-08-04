Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol yangınla mücadelede yer aldı! İşte İbrahim Çelikkol'un mücadele sırasındaki görüntüleri! | Video

Bodrum'da devam eden yangına müdahale sürüyor. Yangının sonlanması için mücadele eden ekiplere, ünlüler de dahil oldu. Bu söndürme çalışmalarına İbrahim Çelikkol da katıldı. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte ünlü oyuncunun mücadele sırasındaki görüntüleri...