Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde ünlü rapçi Çakal, sahne aldı. İddiaya göre Çakal bir hayranı ile fotoğraf çektirmeyi reddettiği için havalı tüfekle saldırıya uğradı. Çakal’ı vuran kişinin gözaltına alındığı ve Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
11:29
00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
07:04
01:44
02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
03:44
02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
01:55
02:30
Ordu'da bir garip kaza: Dolmuşun üstüne böyle düştü | Video 21.08.2025 | 16:04
00:34
01:09
Motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.08.2025 | 14:48
00:16
Kucağında bebekle ayı saldırısına uğradı | Video 21.08.2025 | 14:45
02:15
Oyuncu Ufuk Bayraktar restorandan haraç istedi, gözaltına alındı | Video 21.08.2025 | 14:45