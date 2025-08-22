Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde ünlü rapçi Çakal, sahne aldı. İddiaya göre Çakal bir hayranı ile fotoğraf çektirmeyi reddettiği için havalı tüfekle saldırıya uğradı. Çakal’ı vuran kişinin gözaltına alındığı ve Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.